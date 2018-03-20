Бандитский Петербург: Водитель Hummer открыл стрельбу по полиции

Полиция Санкт-Петербурга ведет розыск водителя Hummer, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. После этого он скрылся в неизвестном направлении. На данный момент его поисками занимаются сотрудники регионального главка МВД.

Николай Офицеров

Инцидент произошел у дома №13 на Коломяжском проспекте в районе двух часов ночи. Сотрудники полиции Приморского района, проводившие профилактическую операцию, остановили автомобиль марки Hummer.Полицейские во время проверки попросили 56-летнего водителя открыть свой багажник для досмотра, но тот начал по ним стрельбу. По предварительным данным, было применено травматическое оружие. Сотрудники полиции в ответ несколько раз выстрелили в сторону авто.После этого они решили начать погоню и обнаружили автомобиль уже без водителя на улице Горной. К счастью, никто из служителей закона в результате инцидента не пострадал. Личность водителя уже установлена и на данный момент предпринимаются меры по его розыску и задержанию. Позже будет опубликован пресс-релиз, в котором детально опишут все подробности произошедшего инцидента.