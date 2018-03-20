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| | Бандитский Петербург: Водитель Hummer открыл стрельбу по полиции

Бандитский Петербург: Водитель Hummer открыл стрельбу по полиции

Сегодня, 13:21
Полиция Санкт-Петербурга ведет розыск водителя Hummer, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. После этого он скрылся в неизвестном направлении. На данный момент его поисками занимаются сотрудники регионального главка МВД.

Бандитский Петербург: Водитель Hummer открыл стрельбу по полиции

 

Инцидент произошел у дома №13 на Коломяжском проспекте в районе двух часов ночи. Сотрудники полиции Приморского района, проводившие профилактическую операцию, остановили автомобиль марки Hummer.

Полицейские во время проверки попросили 56-летнего водителя открыть свой багажник для досмотра, но тот начал по ним стрельбу. По предварительным данным, было применено травматическое оружие. Сотрудники полиции в ответ несколько раз выстрелили в сторону авто.

После этого они решили начать погоню и обнаружили автомобиль уже без водителя на улице Горной. К счастью, никто из служителей закона в результате инцидента не пострадал. Личность водителя уже установлена и на данный момент предпринимаются меры по его розыску и задержанию. Позже будет опубликован пресс-релиз, в котором детально опишут все подробности произошедшего инцидента.
Николай Офицеров
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