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| | Во Владимире почтальон попыталась продать ворованную посылку

Во Владимире почтальон попыталась продать ворованную посылку

Сегодня, 22:10
Во Владимире законный владелец «утерянной» посылки нашел ее содержимое на одном из сайтов объявлений. 40-летняя работница почты вскрыла посылку пострадавшего, продала все, что в ней было, и потратила вырученные деньги.

Во Владимире почтальон попыталась продать ворованную посылку

 

Во Владимире 32-летний мужчина сделал заказ на одном из сайтов с интернет-магазином – выбрал и оплатил все комплектующие компьютера. Однако, ожидание оповещения с почты о том, что посылка доставлена, значительно затянулось. Житель Владимира нашел свой компьютер, а точнее его части, в неожиданном месте – на сайте объявлений. Мужчина обратился в полицию, чтобы ему помогли разобраться в сложившейся ситуации.

Сотрудники полиции выяснили, что 40-летняя женщина-почтальон выложила объявление о продаже, она же вскрыла на почте посылку с деталями компьютера. Когда оперативники нашли преступницу, она успела сбыть краденное и потратила деньги. В отношении ее заведено уголовное дело. Руководители филиала почты примут относительно виновной сотрудницы дисциплинарные меры.
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