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| | В Сочи полицейские избили жену координатора штаба Навального

В Сочи полицейские избили жену координатора штаба Навального

Сегодня, 20:56
В Сочи супруга координатора из штаба Алексея Навального Татьяна Зыкова подполковником полиции была ударена о стену, потом повалена лицом в пол. Когда женщина стала плакать и кричать, полицейский наступил ногой на пальцы, о чем рассказывает адвокат потерпевшей.

В Сочи полицейские избили жену координатора штаба Навального

 

В сочинском отделении штаба Навального 17 марта произошло нападение на супругу Константина Зыкова, являющегося координатором штаба, Татьяну Зыкову. По словам адвоката потерпевшей, во время обыска хрупкого телосложения женщину подполковник-«бугай» ударил о стену. Далее повалил лицом в пол и пытался заставить ее не кричать, наступив ногой на пальцы руки.

Адвокат сообщил, что все эти данные были изложены на слушанье в суде. По словам юриста, правоохранители улыбались, слушая эти подробности.

После задержания 17 марта Константин и Татьяна Зыковы должны были провести трое суток в полиции из-за обвинения в неподчинении полиции. Также их оштрафовали на 3 тыс рублей по этой самой статье.
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