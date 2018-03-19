Во Владимерской области пьяный отец зверски избил щенка своего сына

Во Владимирской области мальчик подал на своего отца заявление в полицию по факту жестокого обращения к беззащитному животному.

Ранее стало известно, что мужчина под воздействием алкогольного опьянения зверски избил шваброй трехмесячного щенка хаски. От полученных травм животное чуть не скончалось. У щенка поврежден глаз, выбиты все передние зубы на верхней челюсти и огромные гематомы на голове и брюшной полости. Вся швабра, как и комната, в которой живодер избивал жертву, забрызгана кровью. Во время избиения никого из жильцов квартиры дома не было.





Пелагея Лебединская

В настоящее время щенок проходит лечение, он находится дома с любящим хозяином, сыном дебошира. По факту зверского избиения беззащитного животного ведется расследование, живодер своей вины не признает.