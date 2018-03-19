Во Владимерской области пьяный отец зверски избил щенка своего сына

В настоящее время щенок проходит лечение, он находится дома с любящим хозяином, сыном дебошира. По факту зверского избиения беззащитного животного ведется расследование, живодер своей вины не признает.
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Поклонники не поняли нового образа звезды.
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Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.
В настоящее время щенок проходит лечение, он находится дома с любящим хозяином, сыном дебошира. По факту зверского избиения беззащитного животного ведется расследование, живодер своей вины не признает.
Во время новогодних каникул 34-летний москвич украл капуцина у своей знакомой. Он жестоко избивал животное и, наконец, убил его. Об этом сообщил глава
В Ростове на Западном мужчина, переехавший в Россию из ДНР, забил насмерть трехмесячного щенка. Информацией об этом поделилась очевидица страшной картины.
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