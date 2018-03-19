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| | Во Владимерской области пьяный отец зверски избил щенка своего сына

Во Владимерской области пьяный отец зверски избил щенка своего сына

Сегодня, 20:42
Во Владимирской области мальчик подал на своего отца заявление в полицию по факту жестокого обращения к беззащитному животному.

Во Владимерской области пьяный отец зверски избил щенка своего сына

 

Ранее стало известно, что мужчина под воздействием алкогольного опьянения зверски избил шваброй трехмесячного щенка хаски. От полученных травм животное чуть не скончалось. У щенка поврежден глаз, выбиты все передние зубы на верхней челюсти и огромные гематомы на голове и брюшной полости. Вся швабра, как и комната, в которой живодер избивал жертву, забрызгана кровью. Во время избиения никого из жильцов квартиры дома не было.

Во Владимерской области пьяный отец зверски избил щенка своего сына

 

В настоящее время щенок проходит лечение, он находится дома с любящим хозяином, сыном дебошира. По факту зверского избиения беззащитного животного ведется расследование, живодер своей вины не признает.
Пелагея Лебединская
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