В Ленинградской области погиб мужчина из-за громкой музыки

В Ленинградской области ранее судимый мужчина зарезал соседа за громкую музыку. Трагический инцидент произошел в общежитии Кингисеппа.

Никита Готский

Вчера вечером в комнате общежития громко играла музыка. Сосед терпел это, но в один момент попросил сделать тише, а лучшее выключить колонки. Меломан недовольно отреагировал на подобную просьбу, между двумя мужчинами возник скандал, а после драка. Любитель громкой музыки вернулся в свою комнату, где схватил нож и несколько раз ударил им в недовольного человека. Тот скончался на месте от полученных повреждений.Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, с места убийства они изъяли нож типа Катана. Известно, что мужчина ранее уже сидел в тюрьме, по факту убийства открыто уголовное дело.