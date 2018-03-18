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От Редактора

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Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

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| | На Васильевском острове наркоманка после ссоры с мужем выбросила сына с 8-го этажа

На Васильевском острове наркоманка после ссоры с мужем выбросила сына с 8-го этажа

Сегодня, 14:51
На Васильевском острове жительница Петербурга сбросила своего трехлетнего сына с восьмого этажа многоквартирного жилого массива. Перед совершением убийства женщина серьезно повздорила с мужем.

На Васильевском острове наркоманка после ссоры с мужем выбросила сына с 8-го этажа

 

Информацию о случившемся распространяют СМИ Северной столицы России. Мать-убийцу обнаружили мертвой около дома, с которого она столкнула собственного ребенка. По словам следователей, девушка страдала от наркотической зависимости и лечилась у специалистов, дабы избавиться от нее. Соседи называют семью, где произошла трагедия, неблагополучной. Супруги часто выясняли отношения. Погибший ребенок является сыном мужчины, с которым поругалась наркоманка.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и пытаются узнать, в чем заключался предмет спора между мужем и женой, приведший к гибели двух человек. Гражданин отвечает на вопросы следователей, называя свою экс-супругу неадекватной личностью.
Домбровский Сергей
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