На Васильевском острове наркоманка после ссоры с мужем выбросила сына с 8-го этажа

На Васильевском острове жительница Петербурга сбросила своего трехлетнего сына с восьмого этажа многоквартирного жилого массива. Перед совершением убийства женщина серьезно повздорила с мужем.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют СМИ Северной столицы России. Мать-убийцу обнаружили мертвой около дома, с которого она столкнула собственного ребенка. По словам следователей, девушка страдала от наркотической зависимости и лечилась у специалистов, дабы избавиться от нее. Соседи называют семью, где произошла трагедия, неблагополучной. Супруги часто выясняли отношения. Погибший ребенок является сыном мужчины, с которым поругалась наркоманка.На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и пытаются узнать, в чем заключался предмет спора между мужем и женой, приведший к гибели двух человек. Гражданин отвечает на вопросы следователей, называя свою экс-супругу неадекватной личностью.