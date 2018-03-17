Страшная находка: В Перми в мусорном пакете обнаружили труп голой женщины

По неподтвержденным сведениям, тело нашли расчлененным. Люди пошли выбрасывать бытовые отходы и заметили странный пакет возле мусорных ящиков, а когда развернули его, то чуть не потеряли сознание от ужаса и страха. Граждане заметили голову женщины и кровь. Этого хватило для того, чтобы свидетели долго пили валерьянку, желая успокоить расшатавшуюся нервную систему. Местные жители сообщили о страшной находке в полицию.
Правоохранители приехали по указанному адресу. Возбуждено уголовное дело, задержали подозреваемого. Им оказался знакомый погибшей пермячки. Сейчас ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия. Обнаруживших тело женщины допрашивают, задержанному по подозрению в убийстве тоже приходится отвечать на вопросы полицейских.