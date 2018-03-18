В Петербурге 13-летняя ученица забеременела после изнасилования

Информацию о случившемся распространяют СМИ Северной столицы России. По словам матери пострадавшей от насилия ученицы, на ее дочь напал юноша в парадной дома, расположенного по Комендантскому проспекту. Сейчас школьница на шестом месяце беременности. Молодого человека задержали.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. На данный момент ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого обвиняют в изнасиловании. Жертва не собирается прерывать беременность, поскольку опасается отрицательных последствий для здоровья.