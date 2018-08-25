«Призрачная нить» получила главный приз Международной федерации кинокритиков

Работу режиссера Пола Томаса Андерсона назвали лучшим фильмом года. Лента получила 473 голоса.

«Призрачная нить», снятая Полом Томасом Андерсоном, получила главный приз Международной федерации кинокритиков. За кинокартину отдали свои голоса 473 человека.

Шансы картины на триумф были изначально высокими. Для многих зрителей фильм о силе и микроагрессии может показаться сложным. «Призрачная нить» - история о знаменитом модельере Рейнольдсе Вудкоке, который влюбляется в женщину по имени Альма и находит в ней свое вдохновение. Но новая муза гения пытается противостоять его власти.

Талантливый режиссер Пол Томас Андерсон уже не первый раз получает Гран-при Fipresci. В 2000 году этой награды была удостоена «Магнолия», а затем в 2008-м картина под названием «Нефть».

В финале голосования оказалась «Холодная война», снятая Павлом Павликовским, работа Мартина Макдонаха под названием «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а также «Зама», режиссера Лукреции Мартель.

Андерсон получит награду 21 сентября в Сан-Себастьяне, на Международном кинофестивале.

Татьяна Преображенская