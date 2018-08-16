Джеймс Ганн не вернётся к съёмке «стражей галактики 3»

Несмотря на массовую поддержку со стороны зрителей, и практически всего актёрского состава «стражей галактики» компания Disney не станет возвращать Джеймса Ганна на пост режиссёра.

По всей видимости корпорация изначально не собиралась менять своего решения, и встреча директора Disney и Ганна состоялась только для того, чтобы окончательно поставить точку в ситуации и усмирить негодующих фанатов. Директор студии Marvel Кевин Файги на встрече не присутствовал, однако ранее высказывался одобрительно по поводу решения корпорации.

На данный момент ещё не ясно будет ли использоваться для фильма готовый сценарий Ганна. Если студия решит его переделывать, или вовсе писать с нуля, то велика вероятность не успеть к дате запланированного релиза и откладывать съёмки. Также не ясно что будет с персонажем по имени Дракс, ведь актёр, исполняющий его роль Дэйв Батиста заявил, что если Ганна не вернут, он у другого режиссёра сниматься не будет.

Самому Ганну переживать не за что, ведь теперь к нему начнут поступать множество предложений от других студий, в том числе главный конкурент Marvel, а именно DC (Warner Bros.)

Святослав