Федор Добронравов любит играть дураков и чувствует себя счастливым

Ростовчанин рассказал, почему ему близки простые и забавные персонажи. Он даже собирается снять собственную кинокартину о забытых личностях 90-х.

Федор Добронравов откровенно признался, что любит играть русских дураков, поражающих своей простотой и беззаботностью. Артист отметил, что ему легко воплощать на экране подобные образы, так как и сам недалеко от них.

Добронравов, занявшийся продюссированием кинокартин, намерен снять фильм, который покажет зрителю судьбы простых и выдающихся людей, забытых обществом в лихие 90-е. Актера всегда вдохновляла «Москва слезам не верит», ведь она раскрывала особенности жизни простого и веселого народа.

Добронравов подчеркнул, что понимает привязанность людей к персонажам Миронову, Папанову, Вицину: «Зачем страдать, если хочется танцевать и петь?».

В спектакле «Чудики» по рассказам Шукшина дончанин играет главную роль и с радостью сообщает, что именно сейчас ему удается полностью передавать весь настрой героев.

Федор Добронравов рассказал, что чувствует себя счастливым. Это неудивительно, ведь он имеет прекрасных сыновей и внуков и занимается любимым делом.

Татьяна Преображенская