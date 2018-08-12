Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой
| | Народный артист России Анатолий Узденский умер во время отпуска

Народный артист России Анатолий Узденский умер во время отпуска

Сегодня, 19:53

Прославленный актер театра и кино ушел из жизни сегодня в возрасте 66 лет. Эту печальное известие сообщили в театре «Современник».

 

Анатолий Узденский умер в Новосибирске во время своего отпуска. Народный артист России покинул этот мир 12 августа на 67-м году жизни.

В любимом для актера «Современнике» скорбят из-за утраты «тёплого, яркого, талантливого человека». В театре отметили, что Новосибирск был родным для Анатолия Узденского много лет. Здесь его с нетерпением ждали в «Старом доме», где он блестяще играл в спектаклях. Именно в этом городе навсегда остановилось сердце артиста.

Причина смерти Узденского остается неизвестной. Анатолий Ефимович играл в театральных постановках: «Джентльмен», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и многих других. Российские зрители помнят его благодаря сериалам: «Ментовские войны», «Убойная сила», «Каменская», «Улицы разбитых фонарей».

Прощание с Анатолием Узденским пройдет в российской столице. Время и дату объявят позднее.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Под Киевом умер актер Анатолий Решетников
Под Киевом умер актер Анатолий Решетников

Сегодня умер украинский артист Анатолий Решетников. Он прославился своими киноролями, а также работой в театрах. 

Актер Олег Граф умер в 49 лет
Актер Олег Граф умер в 49 лет

Сердце российского актера Олега Графа перестало биться в 49 лет. Информацию об этом сообщают столичные СМИ. Причина смерти артиста не указывается.

Умер актер театра «Современник» Юрий Рашкин
Умер актер театра «Современник» Юрий Рашкин

 Из жизни он ушел на 73-м году жизни. Информация об этом сообщается на официальной страничке театра «Современник» на просторах Facebook.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости