Народный артист России Анатолий Узденский умер во время отпуска

Прославленный актер театра и кино ушел из жизни сегодня в возрасте 66 лет. Эту печальное известие сообщили в театре «Современник».

Анатолий Узденский умер в Новосибирске во время своего отпуска. Народный артист России покинул этот мир 12 августа на 67-м году жизни.

В любимом для актера «Современнике» скорбят из-за утраты «тёплого, яркого, талантливого человека». В театре отметили, что Новосибирск был родным для Анатолия Узденского много лет. Здесь его с нетерпением ждали в «Старом доме», где он блестяще играл в спектаклях. Именно в этом городе навсегда остановилось сердце артиста.

Причина смерти Узденского остается неизвестной. Анатолий Ефимович играл в театральных постановках: «Джентльмен», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и многих других. Российские зрители помнят его благодаря сериалам: «Ментовские войны», «Убойная сила», «Каменская», «Улицы разбитых фонарей».

Прощание с Анатолием Узденским пройдет в российской столице. Время и дату объявят позднее.

Татьяна Преображенская