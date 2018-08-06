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«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

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Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | Американская актриса сериалов Шарлотта Рэй скончалась на 93-м году жизни

Американская актриса сериалов Шарлотта Рэй скончалась на 93-м году жизни

Сегодня, 09:51

В США от рака костей умерла известная актриса  сериалов, обладательница премий «Эмми» и «Тони» Шарлотта Рэй. Женщина скончалась дома, в Лос-Анджелесе в семейном кругу.

 

Актриса за свою продолжительную карьеру успела сняться в более 90 фильмах и сериалах, а так же поучаствовать в озвучке нескольких мультипликационных персонажей. 

Дебютная роль Шарлотты была в ситкоме Diff'rent Strokes. Она очень органично вписалась в роль служанки, чем порадовала продюсера Нормана Лира. Роль Эдны Гаррет принесла ей успех, и уже в 1978 году о ней создали отдельный сериал. Именно по ролям в этих сериалах актрису в основном и помнят, настолько удачной была этот персонаж, в сериалах «Разные Линии» и «Факты из жизни».

Отметим, что ранее, 7 лет назад, Шарлотта уже побеждала рак. Когда её начал одолевать рак поджелудочной железы, женщина прошла курс химиотерапии и полностью излечилась, однако потеряла волосы. Как отмечала актриса, ей нравились её парики, она любила жизнь, рада быть на земле, и когда химиотерапия закончилось, ей уже было не больно. Когда спустя 7 лет рак вернулся, актрисе нужно было делать выбор, нужно ли снова лечиться. К сожалению, второй раз победить рак не удалось.


Святослав
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