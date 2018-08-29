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| | Правозащитники призвали Google отказаться от запуска поисковика с цензурой в КНР

Правозащитники призвали Google отказаться от запуска поисковика с цензурой в КНР

Сегодня, 12:50

Более 10 организаций обратились к главе компании с соответствующей просьбой. Они отметили, что появление Dragonfly будет означать, что Google «поступилась правами человека».

 

Весной прошедшего года корпорация Google приступила к разработке специального продукта для КНР: поисковика со встроенной системой цензуры Dragonfly. Зарубежные информагентства проинформировали, что компания уже представила китайскому правительству тестовую версию приложения для Android. Такая система автоматически скрывает в ответном запросе все ссылки на заблокированные китайской системой фильтрации интернет-контента «Золотой щит» сайты. 17 августа более 100 сотрудников Google подписали петицию против Dragonfly. Они акцентировали, что этот вопрос руководство не обсудило с ними, а создания поисковика с цензурой нарушает привычные для компании принципы свободы слова. Но в Google отказались комментировать ситуацию.

В среду стало известно, что 13 правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов, в открытом письме призвали Google отказаться от запуска поисковика с цензурой в КНР. Они отметили, что очень обеспокоены планами корпорации, так как создание поисковика с цензурой будет означать отказ Google от защиты прав человека и свободы слова. Правозащитники настаивают, что компания должна подтвердить «обязательство компании от 2010 года не предоставлять подвергающиеся цензуре поисковые сервисы» и прокомментировать свою позицию.


Виктория Озерова

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