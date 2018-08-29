«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

От редактора

Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

Дело не только в физическом влечении.

Сюжеты:

Apple необходимо выпустить смартфон с 4 камерами, чтобы обогнать китайцев – эксперты «Родилась мулаткой»: Елена Темникова рассказала фанатам правду о своем рождении «На вид ей 54 года!»: Фанаты в реальной жизни не узнали постаревшую Яну Рудковскую «Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта» «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети
| | Апелляция не помогла: Роскомнадзор намерен заблокировать «Яндекс.Видео»

Апелляция не помогла: Роскомнадзор намерен заблокировать «Яндекс.Видео»

Сегодня, 12:33

Решение регулятора посчитали незаконным.

Из-за того, что компания «Яндекс» не подписала меморандум по борьбе с пиратским контентом в Сети, а также из-за выдачи соответствующих роликов в поисковой выдаче специалисты Роскомнадзора намерены в скором времени заблокировать сервис «Яндекс.Видео». Апелляция по обжалованию решения, принятого в Мосгорсуде, не помогла, из-за чего деятельность сервиса будет остановлена по меньшей мере на 15 дней. Вадим Субботин, являющийся замглавы Роскомнадзора, заявил, что представители «Яндекса» попросту проигнорировали подписание соответствующего меморандума, тем самым отказавшись от борьбы с пиратством в Сети.

Однако, в «Яндексе» намерены отстаивать свою правоту, так как блокировкой пиратского контента должны заниматься владельцы сайтов, а также лица, ответственные за его зеркала, но не поисковые системы. В компании заверили, что поисковик «Яндекса» не нарушает своей деятельностью действующее законодательство страны.


Александр Вест

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента
Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента

 На исправление недочетов надзорное ведомство дало компании три дня, до вечера 30 августа.

Роскомнадзор не может бороться с порнографией
Роскомнадзор не может бороться с порнографией "ВКонтакте"

Проблему с распространением порнографии на просторах социальной сети «ВКонтакте» полностью решить невозможно, отмечают представители Роскомнадзора. Вадим…

Роскомнадзор спустя год смог заблокировать онлайн-рацию Zello
Роскомнадзор спустя год смог заблокировать онлайн-рацию Zello

Спустя год представители Роскомнадзора смогли заблокировать онлайн-рацию Zello на территории Российской Федерации. Информацией об этом с прессой поделился…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости