Апелляция не помогла: Роскомнадзор намерен заблокировать «Яндекс.Видео»

Решение регулятора посчитали незаконным.

Из-за того, что компания «Яндекс» не подписала меморандум по борьбе с пиратским контентом в Сети, а также из-за выдачи соответствующих роликов в поисковой выдаче специалисты Роскомнадзора намерены в скором времени заблокировать сервис «Яндекс.Видео». Апелляция по обжалованию решения, принятого в Мосгорсуде, не помогла, из-за чего деятельность сервиса будет остановлена по меньшей мере на 15 дней. Вадим Субботин, являющийся замглавы Роскомнадзора, заявил, что представители «Яндекса» попросту проигнорировали подписание соответствующего меморандума, тем самым отказавшись от борьбы с пиратством в Сети.

Однако, в «Яндексе» намерены отстаивать свою правоту, так как блокировкой пиратского контента должны заниматься владельцы сайтов, а также лица, ответственные за его зеркала, но не поисковые системы. В компании заверили, что поисковик «Яндекса» не нарушает своей деятельностью действующее законодательство страны.

Александр Вест