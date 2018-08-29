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| | Instagram обещает сделать верификацию по документам

Instagram обещает сделать верификацию по документам

Сегодня, 10:55

Таким образом ресурс планирует усилить меры по защите пользователей.

 

Тем самым, пользователи смогут проводить верификацию своего аккаунта в социальной сети, предоставив свои документы. После этого администрация приступит к проверке учетной записи на соответствие нормам и правилам сервиса.

Отмечается также, что отправка запроса с документом никоим образом не гарантирует, что учетная запись пройдет верификацию. После рассмотрения запроса пользователь сможет получить уведомление, связанное с решением администрации Instagram. При его определении команда ресурса рассматривает ряд параметров: известного аккаунта, аутентичность, уникальность, заполняемость.

Помимо этого, в Instagram обещают предоставить возможность получения информации о популярных аккаунтах, дабы появилась возможность оценки их подлинности. К примеру, станет доступным дата создания страницы, аккаунты с общими подписчиками, а также любые возможные изменения имени пользователя за год и рекламные объявления, которыми в настоящее время управляет владелец.

В скором времени пользователям будет доступен вход в Instagram через аккаунты других приложений, с двухступенчатой процедурой. Для этого придется ввести полученный в настройках специальный код безопасности.


Николай Офицеров

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