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| | Microsoft дешево продает Xbox One по подписке

Microsoft дешево продает Xbox One по подписке

Сегодня, 17:59

Отдав 22 доллара в месяц, юзер получает S-платформу с двумя видеоиграми. За 35 долларов пользователь обзаведется приставкой X и теми же играми.

 

Пока что новая услуга Microsoft All Access доступна только в США и она лишь немного выгоднее, чем приобретение игровой приставки Xbox One и подписки на одни только сервисы. К покупке консоли покупатели получат две подписки Gold и Game Pass. О сроке запуска проекта в других странах ничего не сообщается.

В данный момент Xbox One X в торговых точках стоит 300 долларов. Решив купить консоль и игры по подписке на два года, потребитель выложит всего лишь 660$, в рамках All Access 528. Подобный механизм действует у и иных организаций. Например, Verizon реализует смартфон iPhone X по договору всего за 42 доллара в месяц.

Ранее Microsoft заявила о выходе хоррора Amnesia: Collection на Xbox One. По сюжету, главный герой бродит по заброшенному замку, пытаясь сбежать от ужасной «тени». Дабы остаться живым, ему нужно убить хозяина темного жилища.


Никита Готский

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