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| | Гуманитарий от Бога: Кассирша потребовала у покупателя заплатить «тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь» рублей

Гуманитарий от Бога: Кассирша потребовала у покупателя заплатить «тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь» рублей

Сегодня, 16:34

Опубликованный на просторах сети ролик стал популярен после размещения в Twitter ведущим Владимиром Соловьевым.

 

На видео запечатлена девушка, которая всячески пытается убедить мужчину в том, что он должен заплатить столь необычную сумму в «тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь» рублей. При этом полутора тысяч и 50 рублей, которыми он пытался это сделать изначально, девушке оказалось недостаточно, и она настаивала на своей правоте.

Журналист повторил вопрос клиента: «А в какой школе Маша училась?». Реплика мужчины кассиршу никак не обидела, и она продолжила попытки убедить его в том, что права и цифры произносит верно.

Второй кассир пыталась всячески убедить коллегу в том, что ей попросту следует принять сумму, предлагаемую мужчиной, сославшись на то, что на «табле» значится другая цифра.

Многие в социальных сетях посчитали, что это не является поводом для шуток, ведь девушка из-за нелепой ошибки стала настоящим объектом для травли среди пользователей. Другие и вовсе подошли к вопросу глобальнее и посчитали, что данный инцидент является, скорее, поводом для критики российской системы образования. Третьи и вовсе назвали ее «гуманитарием от Бога» и посоветовали сменить место работы на то, где не требуется взаимодействовать с цифрами.

Также следует добавить, что после размещения в сети данного видеоролика, несчастную кассиршу уволили. Таким образом пострадала не только репутация девушки, но и ее финансовое состояние. 


Николай Офицеров

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