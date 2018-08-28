Новая функция YouTube расскажет, сколько времени пользователи тратят на просмотр видео

Опция уже доступна для владельцев гаджетов на базе ОС iOS и Android. Она работает на основе данных истории просмотров.

Издание Мashable проинформировало, что в YouTube появилась новая функция. Теперь каждый пользователь сможет узнать, как много времени он проводит за просмотром видео. Новая опция работает на основе истории просмотров и учитывает данные о роликах за последние два дня и неделю. Таким образом YouTube расскажет, сколько минут или часов пользователи тратят на просмотр видео каждый день. Также приложение будет показывать среднесуточную статистику. Новая функция доступна для владельцев гаджетов на базе ОС iOS и Android.

Эксперты уже обнаружили минусы новой функции YouTube: приложение не будет учитывать просмотр роликов в режиме «Инкогнито», а также время использования YouTube Music и потраченное на видео, которые после были удалены с видеохостинга. Таким образом данные, собранные приложением в истории могут быть не полными.

Виктория Озерова