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| | Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента

Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента

Сегодня, 14:45

На исправление недочетов надзорное ведомство дало компании три дня, до вечера 30 августа.

 

24 августа Мосгорсуд принял решение по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2, «Супер» к «Яндексу». Ведомство постановило удовлетворить требования истцов и обязало компанию удалить из поисковика ссылки на копии проектов и телесериалов «Газпром-медиа», а именно на пиратские сайты с сериалами «Домашний арест», «Осторожно, земляне», «Вне игры» и шоу «Мистические истории». Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин проинформировал, что 27 августа ведомство направило «Яндексу» уведомление о том, что у компании есть трое суток на выполнение требований Мосгорсуда.

В «Яндексе» никак ситуацию не комментируют. Вадим Субботин уточнил, что регулятор готов проконсультировать компанию по этому вопросу, так как уже вечером 30 августа надзорный орган может заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента. Он особо подчеркнул, что в случае бездействия «Яндекса», доступ к сервису будет ограничен.


Виктория Озерова

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