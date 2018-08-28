69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет Учёные: Люди боятся делиться своими исцеляющими фекалиями В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети Ученые: Мужчины-спортсмены чаще страдают от эректильной дисфункции «Матчи при свечах»: На стадионе «Самара-Арена» отключили свет за неуплату В Великобритании 25 человек умерли от взрывоопасных таблеток для похудения Стала еще красивее: Анастасия Костенко восхитила фигурой в купальнике «Изменилась ради Галкина?»: Фанаты раскритиковали новую внешность Юлии Барановской «Безруков бросит Россию?»: Развод Степаненко и Петросяна вызвал панику в соцсетях
| | Катится навстречу ФСБ: В сети поняли, почему Роскомнадзор разблокировал Telegram

Катится навстречу ФСБ: В сети поняли, почему Роскомнадзор разблокировал Telegram

Сегодня, 14:05

В политике конфиденциальности мессенджера появился крайне важный новый пункт.

 

Пользователей сразу смутил факт того, что внезапно они смогли переходить по прямым ссылкам и пользоваться веб-версией Telegram. Изначально поклонники мессенджера увидели в этом некое «поражение» со стороны Роскомнадзора, но особенно внимательные пользователи не верили в такой поворот событий.

В пункте говорится о том, что администрация Telegram отныне оставляет за собой право раскрыть личность того или иного пользователя, если он подозревается в терроризме.

«В случае, если Telegram получит официальное судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим службам. Подобных ситуаций на данный момент не было. Если же такой случай произойдет, то информация об этом будет опубликована в канале, где она размещается раз в полгода», - говорится в официальном заявлении мессенджера.

После этого у поклонников мессенджера, что называется, «сложился паззл» и они заявили, что поняли, почему же Роскомнадзор существенно облегчил доступ к Telegram, практически полностью разблокировав его в России.

Некоторые, особенно озлобленные на нововведения пользователи заявили, что Telegram теперь якобы «катится навстречу ФСБ». Другие юзеры попросили не делать выводы раньше времени.


Николай Офицеров

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Война проиграна: Роскомнадзор частично открыл доступ к Telegram
Война проиграна: Роскомнадзор частично открыл доступ к Telegram

 Некоторые пользователи заявили, что могу открыть сайт мессенджера и переходить по прямым ссылкам.

Пользователи мессенджера Telegram подали иск в суд на ФСБ
Пользователи мессенджера Telegram подали иск в суд на ФСБ

Пользователи Telegram считают, что служба ФСБ нарушает права человека на частную жизнь и пытается завладеть личной конфиденциальной информацией.

Роскомнадзор начал требовать от суда блокировки Telegram
Роскомнадзор начал требовать от суда блокировки Telegram

Исковое заявление было подано сотрудниками Роскомнадзора в сторону российского мессенджера Telegram, который отказался предоставить ключи шифрования для…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости