Катится навстречу ФСБ: В сети поняли, почему Роскомнадзор разблокировал Telegram

В политике конфиденциальности мессенджера появился крайне важный новый пункт.

Пользователей сразу смутил факт того, что внезапно они смогли переходить по прямым ссылкам и пользоваться веб-версией Telegram. Изначально поклонники мессенджера увидели в этом некое «поражение» со стороны Роскомнадзора, но особенно внимательные пользователи не верили в такой поворот событий.

В пункте говорится о том, что администрация Telegram отныне оставляет за собой право раскрыть личность того или иного пользователя, если он подозревается в терроризме.

«В случае, если Telegram получит официальное судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим службам. Подобных ситуаций на данный момент не было. Если же такой случай произойдет, то информация об этом будет опубликована в канале, где она размещается раз в полгода», - говорится в официальном заявлении мессенджера.

После этого у поклонников мессенджера, что называется, «сложился паззл» и они заявили, что поняли, почему же Роскомнадзор существенно облегчил доступ к Telegram, практически полностью разблокировав его в России.

Некоторые, особенно озлобленные на нововведения пользователи заявили, что Telegram теперь якобы «катится навстречу ФСБ». Другие юзеры попросили не делать выводы раньше времени.

Николай Офицеров