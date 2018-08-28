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| | Война проиграна: Роскомнадзор частично открыл доступ к Telegram

Война проиграна: Роскомнадзор частично открыл доступ к Telegram

Сегодня, 10:52

Некоторые пользователи заявили, что могу открыть сайт мессенджера и переходить по прямым ссылкам.

 

Роскомнадзор, что самое интересное, ни в каких источниках не сообщал о возможном смягчении условий блокировки неугодного мессенджера, однако у многих пользователей начал работать доступ к Telegram.

«Странно, что Роскомнадзор сдал назад. Выглядит подозрительно», «Задумали что-то?», «А что если они поняли, что война проиграна, но публично объявлять об этом не стали, чтобы избежать публичного разбирательство и массы неудобных вопросов.

Стоит напомнить, что лишь недавно российское ведомство занималось рассылкой писем операторам с советом по закрытию своих представительств в Telegram.

В письме представитель надзорного органа напомнил про блокировку Telegram на территории России, которая состоялась еще в апреле. По его словам, на активность операторов в мессенджере жалуются абоненты.


Николай Офицеров

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