Facebook обвиняют в попытке «вылечить» гомосексуальность

Компания нарушила собственную рекламную политику и предлагала пользователям признать грехи перед Богом, иначе те будут вечно гореть в аду.

Facebook обвинили в получении прибыли от гомофобной рекламы на страницах некоторых пользователей сайта. В объявлении, размещённом экстремистской церковью, утверждалось, что местные священнослужители помогут «вылечить» гомосексуальность. Тем, кто отказывался пройти курс лечения или попытался закрыть навязчивую рекламу, писали, что они будут вечно гореть в аду. В ролике, собравшем более 224 тысяч просмотров, сказано, что представители ЛГБТ-сообщества должны признать свои грехи перед Богом и довериться Иисусу Христу. Также под раздачу попали женщины, совершившие аборт или только планирующие это сделать. По словам представителей церкви, они взвалили на свои плечи один из самых страшных грехов.

В начале августа компания Facebook пересмотрела свою рекламную политику и заявила, что отказывается размещать на своём сайте объявления с дискриминацией по расовой и этнической принадлежности, сексуальной ориентации или возрасту. Это случилось после скандала с рекламой, где пользователей соцсети призывали сохранять «чистоту крови».

Исполнительный директор Британского совета в вопросах психотерапии Джанет Вайс утверждает, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность не являются нарушениями психики. По её словам, любая терапия не только неэтична, но и потенциально опасна.

Яна Белова