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| | Россияне всё чаще предпочитают мобильный интернет проводному

Россияне всё чаще предпочитают мобильный интернет проводному

Сегодня, 05:20

Такой вывод сделали эксперты после проведения социологического исследования компанией Deloitte.

 

Специалисты провели опрос среди россиян возрастом от 16 до 65 лет из разных регионов страны. Как выяснилось, 15,6% домохозяйств предпочитают исключительно мобильный интернет. По этому показателю РФ перегнала Францию, но пока уступает Канаде и Турции. Всё чаще россияне отдают мобильные предпочтение мобильному интернету, а не проводному соединению. Особенно это касается жителей сельской местности. В деревнях мобильный интернет выбирают 22% граждан, а в городах всего 13%.

По-прежнему пользуются популярностью телевизионные передачи и видеофильмы в высоком разрешении. Аналитики убеждены, именно из-за них говорить о полной замене проводного интернета мобильным еще рано. Также повышенные требования к скорости передачи информации через Сеть имеются у телемедицины и образовательных сервисов. Поэтому пока рано списывать со счетов проводную связь.


Домбровский Сергей

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