Россияне всё чаще предпочитают мобильный интернет проводному

Такой вывод сделали эксперты после проведения социологического исследования компанией Deloitte.

Специалисты провели опрос среди россиян возрастом от 16 до 65 лет из разных регионов страны. Как выяснилось, 15,6% домохозяйств предпочитают исключительно мобильный интернет. По этому показателю РФ перегнала Францию, но пока уступает Канаде и Турции. Всё чаще россияне отдают мобильные предпочтение мобильному интернету, а не проводному соединению. Особенно это касается жителей сельской местности. В деревнях мобильный интернет выбирают 22% граждан, а в городах всего 13%.

По-прежнему пользуются популярностью телевизионные передачи и видеофильмы в высоком разрешении. Аналитики убеждены, именно из-за них говорить о полной замене проводного интернета мобильным еще рано. Также повышенные требования к скорости передачи информации через Сеть имеются у телемедицины и образовательных сервисов. Поэтому пока рано списывать со счетов проводную связь.

Домбровский Сергей