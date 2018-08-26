«Яндекс» заблокируют в России по требованию Мосгосуда

Компания нарушила законодательство России, опубликовав копию мультипликационного фильма «Осторожно, земляне». Телекомпания подала иск в суд, и служители Фемиды признали ее жалобы обоснованными.

По требованию Мосгорсуда «Яндекс» домен yandex.ru заблокируют, и юзеры не смогут воспользоваться услугами «Яндекса». Расследованием нарушений займется Роскомнадзор. Технические эксперты очень сильно сомневаются в реальности блокировки «Яндекса». Эта виртуальная площадка пользуется ошеломительным спросом. Пользователи просто взбунтуются, если возникнут проблемы с доступом к «Яндексу».

Роспотребнадзор займется изучением материалов, свидетельствующих о нарушении лицензионных прав владельцев интеллектуальной собственности крупной IT-компанией. «Яндекс» выбирают огромное количество человек. Его блокировка в той или иной мере нанесет удар по юзерам. Технические специалисты убеждены, сотрудники Роспотребнадзора найдут лазейку, чтобы обойти законодательство и не блокировать популярный ресурс.

Домбровский Сергей