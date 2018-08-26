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| | На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу

На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу

Сегодня, 16:20

Опытные специалисты по паранормальным явлениям смогли отследить призрак ребенка через сервис онлайн-карт Google Maps. Сообщается, что серое приведение просто разгуливало по кладбищу в США.

Стало известно, что в городе Хантсвилле, а точнее на местном кладбище Martha Chapel, обитает настоящий призрак мертвого ребенка. Охотники за паранормальными явлениями смогли доказать это через Google Maps, когда интернет-сервис смог запечатлеть призрак, который скрывался за деревом. На видео можно четко увидеть его черты лица, а также серый оттенок кожи.

Эксперты утверждают, что они нашли настоящий призрак, так как Google Maps четко передает людей и цвет кожи. По этой причине полупрозрачный объект серого цвета может на самом деле являться привидением ребенка, говорят американские эксперты.


Светлана Славянская
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