На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу

Опытные специалисты по паранормальным явлениям смогли отследить призрак ребенка через сервис онлайн-карт Google Maps. Сообщается, что серое приведение просто разгуливало по кладбищу в США.

Стало известно, что в городе Хантсвилле, а точнее на местном кладбище Martha Chapel, обитает настоящий призрак мертвого ребенка. Охотники за паранормальными явлениями смогли доказать это через Google Maps, когда интернет-сервис смог запечатлеть призрак, который скрывался за деревом. На видео можно четко увидеть его черты лица, а также серый оттенок кожи.

Эксперты утверждают, что они нашли настоящий призрак, так как Google Maps четко передает людей и цвет кожи. По этой причине полупрозрачный объект серого цвета может на самом деле являться привидением ребенка, говорят американские эксперты.

Светлана Славянская