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Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

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| | AliExpress не может защитить покупателей-россиян от мошенников

AliExpress не может защитить покупателей-россиян от мошенников

Вчера, 23:42

Товары массово не приходят покупателям, но сделать с этим ничего нельзя.

 

AliExpress – торговая площадка, пользующаяся безумной популярностью среди покупателей. Это её плюс и это же её минус. Из-за огромного количества пользователей сайт полюбили мошенники. Именно здесь с большой вероятностью могут кинуть на деньги и AliExpress, к сожалению, не может защитить покупателей-россиян от уловок мошенников.

Самыми распространенными способами, которые используют недобросовестные партнёры площадки, являются накрутка рейтинга, подмена товара на странице лота, «опечатка» в адресе доставки, а также изменение стоимости товара после оформления заказа и повышение цены за счёт дорогой транспортировки. Используя эти и другие схемы, махинаторы могут избегать наказания, например, публикуя вместо часов с кожаным ремешком аналог с дермантином. AliExpress, конечно, не заметит подмены дорогого товара на дешевку, а потребитель получит подделку. Столкнувшись с жалобами, злоумышленник может заявить, что изначально продавал часы из такого материала, но его неправильно поняли.

Кроме того, администрации сайта сложно, если не сказать невозможно, установить, сделана опечатка в адресе специально или это на самом деле была просто ошибка. Следовательно, в этом случае мошенник тоже может отмазаться, оставив с носом пользователей, которым их заказ не придёт. Что примечательно, оплату за товары, продавцы умудряются сохранить, а посланные на «левый» адрес товары почта сама возвращает в руки отправителя.

Так как AliExpress не в состоянии бороться с «левыми» продавцами покупателям нужно быть очень внимательными, приобретая товар. Нужно тщательно выбирать продавца и не вестись на заниженные цены. Диспут является единственной защитой от потери денег, а его несвоевременная отмена по просьбе продавца - высшей глупостью, которую может совершить уже обманутый единожды покупатель.


Татьяна Преображенская
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