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| | Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Сегодня, 22:03

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

 

На протяжении нескольких месяцев виртуальная площадка AliExpress проводит акцию, в рамках которой предлагает жителям России мегакупоны до 12 тысяч рублей. За них якобы можно приобрести любой товар, хотя в список дозволенных не попадают лоты, продающиеся в подмагазине Tmall. На самом деле, за красивой оберткой прячется желание площадки обмануть россиян. Целью каждого предпринимателя является получение максимальной прибыли, ни один бизнесмен не станет работать себе в убыток.

AliExpress поступает мудро, преподнося обман в виде выгоды. Таким образом китайская компания привлекает еще больше покупателей к своей продукции, отделываясь красивыми обещаниями, так как за всеми фейковыми акциями AliExpress стоит ложь. На словах руководители виртуальной площадки обещают подарить пользователям мегакупоны на скидки до 12 тысяч рублей. На самом же деле покупатели получают бонусы на незначительную сумму денег, которая практически не меняет цену товара, но подталкивает людей делать покупки. В итоге россияне вместо экономии сталкиваются с очередным разводом. Покупатели, заинтересованные многочисленными акциями AliExpress, заходят на площадку, мирятся с тем, что не смогли получить максимальную сумму скидки и покупают товары, постепенно забывая о том, что их кинули.


Домбровский Сергей
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