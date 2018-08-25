AliExpress подставила покупателей и опозорилась на всю Россию

Покупатель продемонстрировал всей стране, как «эффективно» работает служба поддержки популярной торговой площадки.

Почти год назад AliExpress запустила для россиян фирменный онлайн-магазин Tmall, реализующий сертифицированные товары: ноутбуки, мобильные телефоны, моноблоки и другие виды товаров.

Недавно площадка AliExpress опозорилась на всю Россию из-за того, что серьезно подставила своих покупателей. Оказывается, решать возникшие проблемы клиентов никто не желает и не будет. Один из покупателей, столкнувшийся с проблемой по доставке товара из Tmall, не стал терпеть хамского отношения со стороны сотрудников торговой площадки и рассказал общественности о том, как «эффективно» работает служба поддержки.

Покупатель попытался связаться с работником онлайн-магазина в рамках чата на официальном сайте, однако так и не дождался ответа. Сотрудник AliExpress, как будто, не видел сообщений клиента, а после сам завершил разговор в чате. Униженный россиянин решил обнародовать данную ситуацию. Его проблему так и не решили, поскольку его заказ через несколько дней был выслан и без вмешательства службы техподдержки.

Пока российские покупатели воюют с недобросовестными сотрудниками торговой площадки, компания казанского игрока «Ак Барса» Даниса Зарипова думает над тем, как бороться с фейковыми клюшками, появившимися на AliExpress. В компании отмечают, что китайские производители фальшивых клюшек могут нанести серьезный урон их бренду.

Мирослава Донцова