За отправку некоторых сообщений в WhatsApp придется платить

Нововведение прежде всего коснется владельцев компаний, запускающих рекламные акции в Сети.

За отправку спам-рассылок и информации о своих услугах или продукции в WhatsApp придется платить. Мессенджер собирается навести порядок в чатах. Ожидается, что после нововведения пользователи приложения станут более разборчивы в отправке сообщений. Стоимость одного письма варьируется от 30 копеек до шести рублей. Цена отправки сообщения зависит от местонахождения юзера.

У пользователей появится возможность внести в «черный список» любую организацию, распространяющую информацию о своей продукции, без разрешения юзеров. Заблокировать компанию пользователь сможет нажатием одной клавиши, как говорят представители WhatsApp. Данные сведения распространяют сотрудники мессенджера в собственном блоге.

Прежде появилась информация о введении новой функции в WhatsApp. Юзерам разрешат отмечать принятые сообщения, как просмотренные. Для этого не будет необходимости даже открывать приложение.

Домбровский Сергей