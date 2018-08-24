Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Windows 95 превратили в приложение для OC

Windows 95 превратили в приложение для OC

Вчера, 23:04

Программист Феликс Ризенберг превратил систему в программу для ПК и выложил файлы для установки на один из сервисов.

 

Теперь юзеры могут вернуться на несколько лет назад и вспомнить, как работали с классической версией редактора Paint или поиграть в некоторые шутеры типа «Сапера». Размер приложения на переоборудованной OC Windows 95 составляет 129 Мб, первая версия доступна для загрузки уже сейчас, она вышла с обновлениями с устраненными ранее проблемами, но имеющим поддержку дискет. Скачать его можно на Linux, macOS и другие. Специалист заявил, что его работа несет образовательный характер и она не сертифицирована Microsofе.

Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 95 в 1995 году. Она порадовала рабочим столом, панелью управления, а простой в применении графический интерфейс стал главным новшеством компании на рынке ОС. Фирма Билла Гейтса прекратила поддержку приложения в 2001 году.


Никита Готский
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