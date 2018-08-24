В Google начала работать функция отправки «самоуничтожающихся» писем

Теперь пользователи Gmail могут установить дату, до которой электронное сообщение сохранится у получателя.

В Google почте начала работать функция отправки «самоуничтожающихся» писем. Теперь пользователям Gmail доступна возможность установления срока хранения письма у получателя и на сервисах, по достижении которого электронное сообщение автоматически удаляется отовсюду. Кроме того, можно будет поставить запрет на пересылку определённого письма другими лицами, копирования или распечатывания текста, в нем содержащегося.

Помимо этого, появилась возможность вносить правки в ранее отправленные письма. Благодаря этому нововведению можно как исправить опечатки, так полностью удалить текст сообщения. Анонс обновленного функционала почты состоялся еще в начале 2018 года. В новой версии Gmail есть расширенная боковая панель, упрощающая доступ к задачам в приложении. Это создавалось для того, чтобы пользователи могли редактировать список дел, даже не покидая приложения с почтовым ящиком.