Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | В Google начала работать функция отправки «самоуничтожающихся» писем

В Google начала работать функция отправки «самоуничтожающихся» писем

Сегодня, 22:20

Теперь пользователи Gmail могут установить дату, до которой электронное сообщение сохранится у получателя.

 В Google почте начала работать функция отправки «самоуничтожающихся» писем. Теперь пользователям Gmail доступна возможность установления срока хранения письма у получателя и на сервисах, по достижении которого электронное сообщение автоматически удаляется отовсюду. Кроме того, можно будет поставить запрет на пересылку определённого письма другими лицами, копирования или распечатывания текста, в нем содержащегося.

Помимо этого, появилась возможность вносить правки в ранее отправленные письма. Благодаря этому нововведению можно как исправить опечатки, так полностью удалить текст сообщения. Анонс обновленного функционала почты состоялся еще в начале 2018 года. В новой версии Gmail есть расширенная боковая панель, упрощающая доступ к задачам в приложении. Это создавалось для того, чтобы пользователи могли редактировать список дел, даже не покидая приложения с почтовым ящиком.


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