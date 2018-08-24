Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя

Популярный на YouTube Radio TAPOK разместил 10-минутный ролик, в котором показал, как написать песню в стиле группы «Кино».

Каждое свое действие блоге сопровождал короткими экскурсами в историю. К примеру, создавая ритм-секцию для барабанов он рассказал о барабанщике «Кино», который все свои концерты играл стоя. В 90-е годы эта тенденция была очень популярной и лишь потом ударники стали использовать стулья.

Басист коллектива, которых было двое за всю историю, играл, в основном, «точками», создавая то, что можно охарактеризовать как «скелет» композиции. Юрий Гаспарян, основной гитарист, играл в «Кино» практически с момента основания, что блогер не забыл упомянуть. Он лично общался с RADIO Tapok и указал на ошибки, которые в «тапке» допустили при создании композиции в стиле «Кино», потому владелец канала учел их и исправил недочеты.

Ближе к середине ролика RADIO Tapok наконец показали, что получилось в итоге. Подписчики блогера заявили, что композиция вышла действительно похожей на творчество группы «Кино», причем, даже фирменная манера голоса Виктора Цоя получилась максимально схожей. Более того, владелец канала попытался максимально скопировать лирические обороты, применяемые Цоем в его знаменитых текстах.

Николай Офицеров