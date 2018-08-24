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Три подбородка, усы и пуки: В Instagram нашли самый интересный аккаунт

Сегодня, 12:36

Иногда для того, чтобы стать популярным на просторах социальных сетей необязательно выдумывать оригинальный контент. Пользователей можно покорить и тем, что делает владелец аккаунта Paul Flart.

 

Мужчина в форме охранника, с тремя подбородками, «фирменными» усами издает на каждом видео пуки разной громкости и продолжительности. В общем – это все. Если читатель надеялся увидеть что-то более продвинутое, то мы вынуждены его огорчить. Мужчина без особых эмоций смотрит в камеру, а после издает свой «залп» после чего ролик заканчивается.

К счастью для его подписчиков, подобных видео уже более 70. Кстати о подписчиках. Этих чудаков у Пола набралось уже 46,7 тысяч человек. Каждый небольшой ролик неизменно собирает массу одобрительных отметок и восхищенных комментариев пользователей, а некоторые и вовсе отмечают, что Paul Flart – это едва ли не самый интересный аккаунт на просторах Instagram.

На просторах сети также можно найти призывающие публикации, в которых пользователи на полном серьезе говорят о том, что Полу следует подумать о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента в 2020 году, ведь если он смог привлечь к себе внимание такими глупостями, то если он начнет делать серьезные вещи – его ожидает головокружительный успех.


Николай Офицеров
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