После скандала с утечкой данных Facebook заблокировала более 400 приложений

В их число попало myPersonality с четырехмиллионной аудиторией. Всего с начала расследования в марте текущего года специалисты проверили более тысячи приложений.

Накануне, 22 августа, компания Facebook проинформировала, что соцсеть начала тщательнее проверять приложения после скандала с утечкой данных. Напомним, что в марте текущего года стало известно, что у британской компании Cambridge Analytica оказались данные около 90 миллионов пользователей Facebook. Ответственность за это взял на себя основатель компании Марк Цукерберг. После этого компания начала масштабную проверку. В заявлении Facebook уточняется, что после скандала с утечкой данных специалисты проверили более тысячи приложений, около 400 из которых заблокировали в связи с ненадежностью разработчиков. В «черном списке» Facebook оказалось и популярное приложение myPersonality, аудитория которого составляла четыре миллиона человек. Отмечается, что представители сервиса отказались проходить проверку Facebook.

Также компания проинформировала о новом правиле соцсети: если пользователей в течение 90 дней не будет заходить в приложение, оно не сможет получать данные о нем.

Виктория Озерова