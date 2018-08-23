Россия вошла в топ-15 стран с самым стабильным интернетом

Россия заняла 13-е место в рейтинге компании Qrator Labs. Возглавила список Германия.

Компания Qrator Labs обнародовала рейтинг стран с самым устойчивым интернетом. Отмечается, что специалисты проанализировали работу наиболее крупного оператора сети каждого отдельного государства в условиях DDoS-атак и установили, какой процент национального сегмента интернета при этом потеряет связь. Лидером рейтинга стала Германия, которая сохранила первое место еще с прошедшего года. Там в случае атак отключаться только 2,26 процента IP-адресов. В тройку лидеров вошли также Великобритания и Бразилия. Они заняли места Гонконга и Швейцарии, которые потеряли лидерские позиции.

РФ вошла в топ-15 стран с самым стабильным интернетом, сохранив 13 позицию с прошлого года. Утоняется, что специалисты анализировали работу государственного оператора «Ростелеком». Было установлено, что в случае DDoS-атак национальный сегмент интернета потеряет только 5 – 8 процентов IP-адресов. Румыния и Люксембург «выбыли» с рейтинга, а Сингапур впервые в нем появился.

Виктория Озерова