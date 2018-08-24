VPN-сервис был удален от Facebook за сбор данных о пользователях

Apple решила, что данное приложения нарушает право юзеров на конфиденциальность личной информации.

VPN-сервис от дочерней компании Facebook Onavo был удален из магазина приложений App Store за сбор данных о пользователях. Компания Apple решила, что приложение нарушает право юзеров на конфиденциальность. Однако, после удаления приложения оно не исчезнет из гаджетов устройств на iOS, но не будет обновляться. При этом Onavo Protect продолжит работать в прежнем режиме на устройствах с Android ОС.

До этого приложение для смартфонов Onavo Protect было доступно для бесплатного скачивания уже в течение нескольких лет. Он позволяло пользователям создавать частную сеть, через которую проходил трафик. Представители Apple уверены, что приложение собирало информацию о пользователях и могло использовать ее для реализации рекламных или маркетинговых целей. При этом пользователи приложения не были уведомлены о том, какие именно их данные собираются, что руководство App Store считает недопустимым.