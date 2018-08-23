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| | «Ростелеком»: В работе портала госуслуг произошел массовый сбой

«Ростелеком»: В работе портала госуслуг произошел массовый сбой

Сегодня, 17:13

Пользователи жалуются на то, что не могут получить к сервису доступ. Сообщение о сбое также разместили на сайте портала Gosuslugi.ru.

Также позднее сообщение о массовом сбое в портале госуслуг подтвердили официальные представители «Ростелекома».

 

«Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны определенным пользователям», - говорится в размещенном на ресурсе «Ростелекома» сообщении.

Помимо этого, представители сервиса принесли извинения за доставленные юзерам неудобства. Компания «Ростелеком» уже занимается исследованием данной ситуации. Они уточнили, что как только ситуация наладится они сообщат об этом через свой ресурс.

Следует добавить, что массовый сбой сегодня также произошел в работе магазина приложений AppStore. Больше всего сложностей испытывают жители Иордании, Японии, Германии и Соединенных Штатов.


Николай Офицеров
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