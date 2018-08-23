19 млн сайтов могут заблокировать из-за «экстремизма»

В случае реализации проекМинкомсвязи заметно пострадает весь Интернет. Ограничения коснутся как коммерческих порталов, так и государственных площадок.

Сейчас Минкомсвязи РФ работает над проектом блокировок сайтов, в которых могут содержаться так называемые «экстремистские» материалы. В общей сложности заблокировать могут до 19 миллионов сайтов. В документе достаточно неясностей, к примеру, к «экстремистской» литературе авторы также имеют право причислить труды Ленина, написанные почти столетие назад. Критики заявляют, что термин «обоснование терроризма» в законопроекте выглядит очень размытым и поэтому его нужно доработать.

Минкомсвязи продемонстрировало документ в начале августа. Сейчас досудебная блокировка вероятна лишь, если Генпрокуратура найдет призывы к масштабным беспорядкам и экстремизму.

Ранее в Бурятии заблокировали сайты, где сообщалось о методах противозаконной миграции с помощью заключения фиктивных браков с иностранными гражданами. Доступ к этим ресурсам способствовал уголовно-наказуемых действий и противоречил миграционным законам республики.

Никита Готский