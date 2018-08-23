«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в…

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

На видео сняли демоническую сущность, которая преследовала ребенка Отвращение на подсознательном уровне: Мужчины признались, почему не любят «сделанную» красоту Слишком старая: Пугачева может сама разрешать Галкину похождения с молодыми Ученые рассказали, зачем нужны стоны во время полового акта Муж Дианы Шурыгиной закрыл профиль в Instagram после похождений любимой Адвокаты снова обжалуют дело Семёнова об изнасиловании Шурыгиной Наконец-то договорились: Брэд Питт и Анджелина Джоли решили вопрос об опеке над детьми Самовлюбленная Анастасия Волочкова высмеяла «телеса» своих подписчиков Отец Меган Маркл обрёк дочь на судьбу принцессы Дианы Алёна Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Instagram Снова скандал: Мать Меган Маркл впервые даст большое интервью о своей дочери «В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители
| | 19 млн сайтов могут заблокировать из-за «экстремизма»

19 млн сайтов могут заблокировать из-за «экстремизма»

Сегодня, 11:27

В случае реализации проекМинкомсвязи заметно пострадает весь Интернет. Ограничения коснутся как коммерческих порталов, так и государственных площадок.

 

Сейчас Минкомсвязи РФ работает над проектом блокировок сайтов, в которых могут содержаться так называемые «экстремистские» материалы. В общей сложности заблокировать могут до 19 миллионов сайтов. В документе достаточно неясностей, к примеру, к «экстремистской» литературе авторы также имеют право причислить труды Ленина, написанные почти столетие назад. Критики заявляют, что термин «обоснование терроризма» в законопроекте выглядит очень размытым и поэтому его нужно доработать.

Минкомсвязи продемонстрировало документ в начале августа. Сейчас досудебная блокировка вероятна лишь, если Генпрокуратура найдет призывы к масштабным беспорядкам и экстремизму.

Ранее в Бурятии заблокировали сайты, где сообщалось о методах противозаконной миграции с помощью заключения фиктивных браков с иностранными гражданами. Доступ к этим ресурсам способствовал уголовно-наказуемых действий и противоречил миграционным законам республики.


Никита Готский
Новости по теме
Роскомнадзор получил 46 тыс жалоб из-за блокировки сайтов
Роскомнадзор получил 46 тыс жалоб из-за блокировки сайтов

 В настоящий момент из-за обнаруженных фактов несанкционированной блокировки сайтов, которые не связаны с Telegram, Роскомнадзор получил 46 тыс жалоб.…

Роскомнадзор разблокировал Rutracker и ряд запрещенных сайтов
Роскомнадзор разблокировал Rutracker и ряд запрещенных сайтов

В России разблокировали популярный сайт Rutracker и ряд запрещенных порталов. Разрешил допуск к ним Роскомнадзор.

Только 5% сайтов используют для работы Flash
Только 5% сайтов используют для работы Flash

Flash стремительно теряет популярность у интернет-сайтов. Все меньше из них используют его для работы. На данный момент Flash используют только 5% существующих…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости