В мобильных приложениях Facebook обнаружили голосового помощника

Интересную находку выявила Джейн Мачум Вонг. Функция распознавания речи носит название Aloha и является очень удобным приспособлением.

В мобильных приложениях Facebook и Messenger эксперт Джейн Мачум Вонг обнаружила голосового помощника. Удобная способность под кодовым названием Aloha меняет устную речь на текст.

В настоящее время функция может работать только с распознаванием голоса, но сама пока не отвечает. Вонг уверена, что подтверждённые учетные записи доступа к нему не имеют.

Голосовой помощник способен устанавливать связь с Portal, который выступает версией инновационной колонки компании Facebook, через Wi-Fi и Bluetooth.

Aloha получила свой логотип – изображение вулкана, однако неизвестно будет ли значок использоваться за стенами американской компании. Также неясно есть ли у функции распознавания речи будущее полноценной платформы.

В Facebook приняли решение о тестировании новинки после скандальной истории с данными юзеров, из-за этого официальный анонс умных колонок разработчики отложили.

Татьяна Преображенская