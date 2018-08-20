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| | Google назвала дату смерти операционной системы Android

Google назвала дату смерти операционной системы Android

Сегодня, 12:43

В компании утверждают, что пользователям будет предложена полностью новая система Fuchsia OS, которой будут комплектоваться смартфоны, начиная с 2022 года.

 

Новая система имеет в значительной мере расширенный функционал и дает значительно больше возможностей для модернизации. Создается она с нуля, однако в настоящий момент большинство работ уже сделано. Google отмечает, что именно 2022 год является своеобразной датой смерти операционной системы Android.

Теперь компания намерена заняться тестированием и доработкой Fuchsia OS. Технические специалисты калифорнийской компании отмечают, что внедрение системы будет происходить поэтапно и первым на очереди стоит «умный» дом, где система будет функционировать с 2021 года, а уже в 2022 ее начнут поставлять и на смартфоны.

Эксперты подчеркивают, что к 2022 году появятся различные тестовые сборки новой системы, а приложения, разработанные под Android, будут совместимы и с Fuchsia OS, потому переживать по этому поводу пользователям не стоит.


Николай Офицеров
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