Valve выпускает стриминговую площадку Steam TV для онлайн-трансляций

На новой площадке можно будет смотреть «дотерские» поединки The International 2018. Сайт уже функционирует, но пока остается недоступным.

Одним из самых первых новую стриминговую площадку Valve Steam TV обнаружил разработчик ресурса Steam Павел Джандик. Он и подтвердил создание Valve данной платформы. Сервис был доступен небольшой промежуток времени, но за это время пользователи заметили отличную возможность создавать отдельные диалоги для разных трансляций: можно общаться с друзьями в закрытой беседе.

Презентация проекта, который позиционируется как конкурент Twitch, пройдет 20 августа во время финальной части турнира The International. Сегодня на турнире проходит последний день групповой стадии по Dota 2. За победу борется российская команда Winstrike, имеющая шансы выйти из группы для дальнейших сражений.

Никита Готский