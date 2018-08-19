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| | PornHub будет платить криптовалютой за просмотр порно

PornHub будет платить криптовалютой за просмотр порно

Сегодня, 02:30

Компания подписала договор с одним из стартапов, который сможет обеспечить токенизацию интернет-площадки.

 

Сервис PornHub будет выплачивать монеты VIT как за трансляцию, так и за просмотр порнороликов. Новая программа начнет работу в конце года, а в случае обретения успеха сервис станет стартовой видеоплатформой с контентом для взрослых, который стане поощрять пользователей криптовалюой.

О конкретной сумме вознаграждения ничего пока не сообщается. Известно только, что монеты можно будет получить за просмотр бесплатных видео, но на сайте также имеются ограничения на объем награды. Администрация выбрала токены VIT из-за того, что сейчас это единственная криптовалюта, созданная для оплаты за просмотры контента на стриминговых порталах.

Ранее PornHub отблагодарил одного из самых знаменитых своих зрителей – Канье Уэста, подарив ему пожизненную премиум-подписку. Несмотря на семейное положение и жену Ким Кардашьян, музыкант не стесняется в свободное время просматривать «горячие» видео.


Никита Готский
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