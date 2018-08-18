Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Twitter

Юзеры соцсети наблюдают проблемы в работе сайта с утра пятницы.

Пользователи Twitter по всему миру сообщают про сбои в работе сайте, которые замечены с 05:41 по МСК пятницы. 56% пользователей, которые столкнулись с проблемами, говорят, что нарушена работа браузерной версии сайта, 25% говорят о нарушенном функционировании приложения Twitter для устройств с ОС Android и около 18% пользователей сообщили, про трудности в использовании официального приложения соцсети для iPad.

Со времени начала сбоя пришло около 357 жалоб, большая часть из которых – от пользователей из Великобритании, а именно из Лондона. На втором месте по численности – США, где чаще всего сталкивались с проблемами юзеры из Нью-Йорка. Есть жалобы и от пользователей Twitter из Бразилии, Мексики, Нидерландов, Испании, Польши, Франции, Аргентины и других стран. Не обошли проблемы с сайтом Москву и другие российские города.

Прежде появлялись жалобы о нарушенной работе Facebook, поступавшие от пользователей из США.