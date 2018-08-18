VK Musik и BOOM выпустили обновление для пользователей

«ВКонтакте» обновила свои музыкальные сервисы, в том числе и приложение BOOM. Информация об этом поступила из официального блога компании.

Были добавлены карточки музыкантов со списками альбомов, самых популярных треков и самых новых. Оттуда пользователи смогут переходить в сообщество артиста, чтобы было проще следить за обновлениями в его творчестве. Также модернизировали поисковую систему музыки, теперь в VK Musik и BOOM можно искать не только песни, но и сразу официальные альбомы артистов.

VK Musik по прежнему для множества россиян остаётся основной и самой полюбившейся площадкой для прослушивания музыки. Многие музыканты находят продвижение для своего творчества именно здесь. Поэтому разработчики всё время улучшают сервис, чтобы удержать аудиторию и привлечь новую. Сейчас сервис перешёл на платную подписку. Да, можно пользоваться и бесплатно, однако подписка открывает множество возможностей, например, на телефоне можно слушать музыку с выключенным экраном неограниченное время(в бесплатной версии – 30 минут), открываются все песни(большая часть песен сейчас недоступна для прослушивания в бесплатной версии), а так пропадает вся реклама, и появляется возможность кешировать музыку, и прослушивать её потом в оффлайн режиме. Подписка на музыку стоит примерно 300 рублей в месяц.

В VK Musik и BOOM часто проходят премьеры песен и даже целых альбомов российских и зарубежных артистов.

Святослав