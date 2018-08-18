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| | YouTube удалил пугающийтрейлер фильма ужасов

YouTube удалил пугающийтрейлер фильма ужасов

Сегодня, 02:30

Тизер якобы нарушает политику портала, где запрещен такого рода контент. Администрация уважает своих зрителей и не хочет их пугать.

Ранее в YouTube появился трейлер фильма ужасов «Проклятие монахини», который вызвал интерес не только со стороны поклонников специфического жанра, но и администрации сайта. Те сочли ролик чересчур пугающим и заблокировали его. В шестисекундной записи показана шкала громкости звука, далее на дисплее неожиданно появляется ужасающее лицо монахини. После удаления в Сети были загружены копии трейлера хоррора.

«Проклятие монахини» - спин-офф фильма ужасов «Заклятие». В первой картине рассказывалось о семье, жившей в одном доме с привидениями. Одним из фантомов являлась монахиня. Фильм снят на основе реальных событий.

Ранее в Сети появился трейлер хоррор-фильма, снятого в США, о злом горном алтайском духе, в съемках участвовал российский певец Алексей Воробьев. Создавали фильм в Калифорнии, его название «Горные огни».


Никита Готский
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