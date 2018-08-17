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| | В Google признали слежку за своими пользователями

В Google признали слежку за своими пользователями

Сегодня, 11:57

Программа отправляет информацию о геолокации юзера, даже несмотря на отключенную опцию «История местоположения».

Сотрудники интернет-компании Google признают, что следят за своими пользователями, даже если те против. Шпионят за людьми приложения «Карты» и «Поиск», которые мониторят место положение мобильного гаджета каждого человека. Прежде в Google уверяли, что в случае отключения геолокации информация о местонахождении клиента не сберегается.

Пользователи расстроены таким поворотом событий, так как добиться приватности им не удастся. Google ранее обнародовала официальные данные, что имеет полное право собирать сведения о передвижении юзеров при помощи всяческих программ.

Прежде стало известно о планах интернет-компании выпустить OC Android 9.0 Pie для слабых смартфонов. Новинка будет занимать меньше места в памяти аппарата, предоставляя пространство для контента, также она сумеет быстрее загружаться и имеет разные опции и улучшения.


Никита Готский
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