Школьник смог взломать серверы Apple и скачать гигабайты информации

Подросток из Австралии проникал в компьютерные сети компании в течение определенного времени, за которое успел скачать десятки гигабайтов приватных файлов.

Школьник неизвестным пока образом смог заполучить ключи авторизации для взлома серверов Apple. Корпорация для интересов следствия не раскрывает имя взломщика, который применял подключение VPN и иные инструменты, но инженеры Apple определили его по серийному номеру ноутбука.

Когда фирма заметила взлом, то заявила в ФБР, после чего делом занялась федеральная полиция Австралии. В результате операции силовики изъяли жесткий диск, смартфон и пару ноутбуков, которыми 16-летний хакер пользовался для проникновения в серверы Apple.

Ранее сообщалось, что Apple оценила свой офис в Кремниевой долине в 200 долларов, дабы платить меньше налогов, хотя официальная стоимость корпуса почти в пять миллионов раз больше.

Никита Готский