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| | Diablo III выйдет в 2018 году на Nintendo Switch

Diablo III выйдет в 2018 году на Nintendo Switch

Сегодня, 20:25

Игра порадует геймеров уникальным контентом и иными особенностями. Пока что в Сети имеется трейлер ожидаемой новинки.

 

Студия Blizzard подтверждает, что Diablo III появится на игровой консоли Nintendo Switch. Участники форумов gamescom в Германии, Fan Expo в Канаде и PAX West 2018 в США сумеют лично протестировать версию проекта на Nintendo. Версия для консоли именуется Eternal Collection, в нее вошли два дополнения, также на Switch появится броня Ганондорфа из The Legend of Zelda и некоторые другие косметические аксессуары. Выход Diablo III состоится в 2018 году по цене 60 долларов.

Ранее стало известно об интересе Blizzard к игре Warcraft III. Сейчас компания ищет новых специалистов, которые смогут вернуть проекту былую славу, в связи с че не стоит исключать HD-переиздания для всех желающих.


Никита Готский
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