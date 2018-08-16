Мессенджер WhatsApp предоставит всем безлимитное хранилище в Google Drive

По официальной информации Facebook, которым принадлежит мессенджер, заключили с Google партнёрское соглашение. Благодаря ему популярность WhatsApp заметно вырастет.

Главным приятным бонусом для пользователей мессенджера станет бесплатный доступ к хранилищу Google с неограниченным объёмом памяти. Все сообщения из WhatsApp, фото, видео, звуковые файлы не будут занимать места на Google Drive. Это приятное дополнение начнёт работать с 12 ноября текущего года.

Пойти на такое соглашение Facebook решили из-за многочисленных жалоб пользователей мессенджера, уверяющих, что объём в 2 ГБ слишком мал, и очень быстро заполнялся, и приходилось покупать дополнительное место. Google будет хранить автоматически созданные резервные копии файлов всего год. Если за это время файлы ни разу не открывались, они автоматически будут удалены.

Святослав