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| | Мессенджер WhatsApp предоставит всем безлимитное хранилище в Google Drive

Мессенджер WhatsApp предоставит всем безлимитное хранилище в Google Drive

Сегодня, 18:47

По официальной информации Facebook, которым принадлежит мессенджер, заключили с Google партнёрское соглашение. Благодаря ему популярность WhatsApp заметно вырастет.

 

Главным приятным бонусом для пользователей мессенджера станет бесплатный доступ к хранилищу Google с неограниченным объёмом памяти. Все сообщения из WhatsApp, фото, видео, звуковые файлы не будут занимать места на Google Drive. Это приятное дополнение начнёт работать с 12 ноября текущего года.

Пойти на такое соглашение Facebook решили из-за многочисленных жалоб пользователей мессенджера, уверяющих, что объём в 2 ГБ слишком мал, и очень быстро заполнялся, и приходилось покупать дополнительное место. Google будет хранить автоматически созданные резервные копии файлов всего год. Если за это время файлы ни разу не открывались, они автоматически будут удалены.


Святослав
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